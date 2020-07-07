Dink vakfınını tehdit etmişti! Yeniden davalık oldu

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Ersin Başkan hakkında re'sen başlatılan soruşturma kapsamında, kullanmış olduğu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı'na hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu belirlendi. Şüpheliye ait dijital materyallerin incelendiği kaydedilerek Ersin Başkan'ın ifadesinde paylaşımların kendisi tarafından yapıldığını, ancak bu paylaşımları yaparken kendinde olmadığını, şizofreni hastası olduğunu ileri sürdüğü belirtildi. Ersin Başkan'ın bu beyanı üzerine Adli Tıp Kurumu'ndan alınan 2 Haziran 2020 tarihli raporda, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı, gözlem altına alınmasına gerek olmadığı suça karşı ceza ehliyetinin bulunmadığı, ancak 4. İhtisas Kurulu'ndan da istenirse rapor alınabileceği kaydedildi.

8 YIL İSTENDİ

İddianamede, Ersin Başkan'ın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, çeşitli tarihlerde "Cumhurbaşkanı'na alenen zincirleme hakaret" suçunu işlediği ve kamu görevlisi konumunda bulunan Hakan Fidan'a karşı da "Kamu görevlisini karşı alenen hakaret" suçunu işlediği kaydedildi. Şüphelinin paylaşımlarında Ermeniler'e karşı da hakaret içerikli sözleri olduğu ifade edilerek "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunu işlediği de belirtildi. Adli Tıp Kurumu raporunun takdiri mahkemeye bırakılmak üzere şüpheli Ersin Başkan hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı . Başkan, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

DİNK VAKFI'NA TEHDİT SUÇUNDAN DA AYRI DAVA AÇILMIŞTI

Hrant Dink Vakfı'nın e-posta adresine 30 Mayıs tarihinde ersinbaskan282@gmail.com isimli e-posta adresinden tehdit mesajı yolladığı tespit edilen şüpheli Ersin Başkan, 2 Haziran'da "İmzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklanmıştı. Şüpheli Başkan hakkında tehdit olayına ilişkin 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.