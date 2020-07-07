Diyarbakır'daki bombalı saldırının 'telsiz kestirmesi' gerekçeli kararda

Diyarbakır'da 4 yıl önce Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen, 5'i polis memuru 8 kişinin şehit olduğu, 46 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin davada tutuklu yargılanan sanık Faysal Ç'nin 9 kez müebbet ve 369 yıl 7 ay, Mehmet S'nin 7 yıl 6 ay ve Naşit K'nin de 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 6 Mart'ta görülen karar duruşmasında Faysal Ç. ile Mehmet S. ve Naşit K. hakkında hükmedilen hapis cezasına ilişkin 168 sayfa olarak hazırlanan kararda, terör örgütü PKK/KCK hakkında detaylı bilgiye, sanık hakkındaki iddialara, tanık, mağdur ifadeleri ve sanık savunmalarına yer verildi.

Genel tespitler bölümünde terör örgütü PKK'nın yaptığı saldırıya ilişkin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünce hazırlanan raporun da yer aldığı kararda, bombalı eylemin kamyon ile yapıldığının tespit edildiği, patlama nedeniyle nizamiye girişinde 8,5 metre derinliğinde çukur oluştuğu, olaydan sonra dağılan parçalardan aracın motor şasi numarasının bulunduğu ve aracın çalıntı olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Raporda, şunlar yer aldı:

"Kamyonun, bombanın nakliyesi, parça tesiri ve kamuflaj, dış kap olarak kullanıldığı, kablo parçasının akını taşıyıcı olarak, ana patlayıcı madde olarak 'RDX, TNT' içeren patlayıcı madde karışımı kullanılarak hazırlanan ve olay yerinde patlatılan, bir parça ve basınç etkili el yapısı bomba olduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla, söz konu patlamış bir el yapısı bombanın canlılar üzerinde öldürücü ve yaralayıcı, cansızlar üzerinde yakıcı, yıkıcı ve tahrip edici özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır."

Sanık saldırıda aktif rol almış

Saldırıya ilişkin teröristlerin kendi aralarında yaptığı telsiz kestirmesine de yer verilen kararda, bombalı eylemin sözde Botan sahasında faaliyet gösteren örgüt mensuplarınca gerçekleştirildiği değerlendirildi.

Kararda, sanık Faysal Ç'nin PKK/KCK'nın örgüt hiyerarşisine dahil olup, bölücü örgütle örgütsel amaç ve eylem birliği içinde hareket ettiği bildirildi.

Sanığın terör örgütü PKK'ya üye olduğu vurgulanan kararda, şunlar kaydedildi:

"Saldırıda Faysal Ç, 'Şevger' kod ve diğer örgüt mensuplarıyla aktif olarak rol aldığı, araç temin ettiği, saldırı neticesinde çok sayıda polis memuru ile sivil vatandaşın öldüğü ve yaralandığı, kamu ve sivil mallarının zarar gördüğü, sanığın bu eylemleri gerçekleştirdiği hususunda her türlü şüpheden uzak vicdani kanaat mahkememizde hasıl olmuştur. Sanığın eylemlerinin vehamet arz ettiği ve TCK 302. maddesinde düzenlenen 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır."

Kararda 5'i polis 8 kişinin şehit olduğu anımsatılarak, Faysal Ç'nin eyleminin her bir mağdura karşı ayrı ayrı "tasarlayarak bombalamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğu ifade edildi.

Sanığın patlayıcıları yaparak üzerinde bulundurduğu ve örgüt adına güvenlik güçlerine saldırı eyleminde kullandığı anlatılan kararda, patlamanın şiddetine bağlı meydana gelen ağır hasar dikkate alındığında Faysal Ç'nin kasta dayalı kusurunun ağırlığı ve meydana gelen zarar göz önüne alınarak verilen hapis cezalarında takdiren alt sınırdan uzaklaşıldığı belirtildi.

Sanık Mehmet S. ve Naşit K. hakkında ise kararda, "Terör örgütü hiyerarşisine dahil olup, bölücü örgütle örgütsel amaç ve eylem birliği içinde hareket etmişlerdir. Örgüt amacı doğrultusunda süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren faaliyetlerde bulundukları, bu nedenle sanıkların 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan cezalandırılmasına karar verilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Karar duruşmasında, tutuklu sanık Faysal Ç. "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" ve "tasarlayarak kasten öldürmek" suçlarından 9 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, 46 kişiye yönelik "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs", "kamu malına zarar vermek", "mala zarar vermek" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" suçlarından da Faysal Ç'ye 369 yıl 7 ay hapis cezası verilmesini karara bağlamıştı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu Mehmet S'ye 7 yıl 6 ay, tutuksuz yargılanan Naşit K'ye ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi kararlaştırılmıştı. Mehmet S'nin tahliyesi, tutuksuz sanıklar Cemil A, Aziz Y. ve Sezer Ç'nin de isnat edilen suçlardan beraatine hükmedilmişti.

Olay

Diyarbakır-Batman karayolunun Bismil ilçesi yol ayrımında bulunan Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Trafik Denetleme İstasyonuna PKK'lı teröristlerce bomba yüklü kamyonla 15 Ağustos 2016'da düzenlenen saldırıda polis memurları Siraç Balpetek (32), Yakup Kılınç (26), Salih Zengin (45), Nazif Kaplan (29) ve Ahmet Gülbahar (34) ile 5 yaşındaki oğlu Hüseyin Utku Gülbahar, akaryakıt istasyonunda çalışan Mehmet Sarı ve emniyette aşçı olarak çalışan Mehmet Kılıç (31) şehit olmuş, 46 kişi yaralanmıştı.