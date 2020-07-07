Emniyet Genel Müdür Yardımcıları’nın görev yerleri belli oldu!

Emniyet Genel Müdür Yardımcıları'nın merakla beklenen görev yerleri belli oldu. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş tarafından imzalanan yeni görev tanımı tüm birimlere gönderildi.

Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Erhan Gülveren, Selami Hüner, İbrahim Kulular, Adem Çakıcı, Ahmet Şengün, Resul Holoğlu, Doç. Dr. Mustafa Çalışkan'ın görev dağılımlarını gösteren talimatta makamlara doğrudan bağlı birimler de belirtildi.

Buna göre görev dağılımları şu şekilde;

Doç. Dr. Mustafa Çalışkan; Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Interpol-Europol Dairesi Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığı'nda görevlendirildi.

Erhan Gülveren; Asayiş Dairesi Başkanlığı, Belge Yönetimi ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Güvenlik Dairesi Başkanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı'nda görevlendirildi.

Selami Hüner; Hukuk Müşavirliği, Tanık Koruma Dairesi Başkanlığı ve Kriminal Dairesi Başkanlığı'nda görevlendirildi.

İbrahim Kulular; Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi BAşkanlığı, TBMM Koruma Dairesi Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nda görevlendirildi.

Adem Çakıcı; Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ve İnşaat-Emlak Dairesi Başkanlığı'nda görevlendirildi.

Ahmet Şengün; Personel Dairesi Başkanlığı, Koruma Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler ve Sağlık Dairesi Başkanlığı'nda görevlendirildi.

Resul Holoğlu; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı'nda görevlendirildi.

Yazıda, makama doğrudan bağlı birimler de açıklandı. Bu birimler de şu şekilde;

Teftiş Kurulu Başkanlığı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, Özel Harekat Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Trafik Başkanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı, Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Dairesi Başkanlğı, İç Denetim Birimi ve Özel Kalem Müdürlüğü…