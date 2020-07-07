FETÖ'nün itirafçı mahrem imamı örgütsel eylemlerini anlattı

Terör örgütünün Adana'daki askeri öğrencilerden sorumlu mahrem imamı olduğu gerekçesiyle tutuklanan C.O. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

FETÖ/PDY'nin yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, kendisinden olmayanlar üzerinde oluşturduğu baskı ve darbe girişimiyle ilgili örgütün bağlantısı gibi ayrıntılara da yer verilen 26 sayfalık iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, etkin pişmanlık hükümleri kapsamındaki itiraflarına yer verilen sanık C.O. örgütle ilk temasının dershane sürecinde başladığını, 2012 yılında Çukurova Üniversitesini kazanınca dershane öğretmeninin kendisini Fatih kod adlı F.K'ye yönlendirdiğini söyledi.

F.K'nin kendisini Adana'da karşıladığını ve "büyük bölge talebe mesulü" olan Hakan kod adlı H.A. ile görüştürdüğünü belirten sanık, şunları anlattı:

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YAZ PROGRAMI

"H.A. beni örgüte ait evlerde kalmam konusunda ikna etti. Bu evde biz 4 kişi kalmaya başladık. Bir süre sonra Osman kod adlı başka bir örgüt üyesi beni iki ortaokul öğrencisiyle tanıştırdı. Osman bana 'bu öğrenciler başarılı, derslerine yardımcı olmamız lazım' dedi. Ben sonradan bu öğrencilerin FETÖ tarafından askeri okul sınavları için hazırlandığını öğrendim. Benim ilgilendiğim öğrenciler A.A.T. ve A.Ö.Ü. askeri okulu kazandılar. Ben bu öğrencilere okulu kazandıkları için yaz programı yaptım."

Askeri okul kazanan öğrencileri şehir dışında ziyaret ettiğini, onlarla toplantılar yaptığını, 2013'te kendisine "büyük bölge talebe mesullüğü" görevi verildiğini anlatan C.O, "Bölgemde sorumlu olduğum 3 ev vardı. Sorumlu olduğum evlerde aynı zamanda Burç Kolejinden gelen öğretmenler de kalırdı. FETÖ, 2013 yılında benim bölgem olan 'Çukurova eyaleti'ndeki son sınıfa gelen çocukları 'Bahçıvan eyaleti' olarak adlandırılan 'Fatih eyaleti'ndeki evlere götürüyordu." ifadesini kullandı.

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Sanık C.O, bölge imamı M.D'ye bağlı şekilde faaliyet gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"İlgilendiğim iki askeri okul öğrencisini İstanbul'da 15 günde bir ziyaret ediyordum. Ayarlanan evde onlarla buluşarak manevi program yapıyordum. Ben İstanbul'a giderken yanımda Sabri kod adlı örgüt üyesi de gelirdi. Bir gidişimizde Selim kod adlı başka bir örgüt abisi, yanında FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında Ukrayna'ya kaçmak isterken İstanbul'da havalimanında yakalanan Bahadır M. ile bu eve geldi. Bahadır M. bu görüşmede bana devredildi. Benim grubum böylelikle 3 kişi oldu. Ben askeri öğrencilere yaptığım programlara devam ettim."

Askeri öğrencilerle şehir dışında toplantı yaparken gizlilik tedbirlerine dikkat ettiklerini sanık C.O, itiraflarını şöyle sürdürdü:

"Askeri okul öğrencileri A.A.T, A.Ö.Ü. ve Bahadır M. ile irtibat kurmam gerektiğinde onlara ankesörlü ve büfe numaralarından ulaşırdım. Zaten askeri öğrencilere okulu kazanır kazanmaz yeni GSM hatları aldırdılar. Örgüt tarafından bize 'askeri öğrencileri dışarıdan arayacaksınız kendi numaralarınızla irtibat kurmayın' talimatı verildi. Genel olarak Adana'da bir çerezcinin sabit kontörlü hattını kullanırdım. İstanbul'a yanlarına gittiğimde de onları dışarıdan sabit hatlardan arardım. Ben öğrencilerden birini arardım o diğerlerine ulaşırdı. Eğer ilk aradığım açmazsa diğerini arardım. İlk aradığım açtığında başka arama yapmazdım. Herkesin izlediği yol benim gibi ilgilendiği askeri okul öğrencilerini dışarıdan arama yöntemiydi."

- "17-25 Aralık sürecinden sonra örgüt siyasi içerikli işler yapmaya başladı"

Sanık C.O, 2014'te örgüt abisi Sabri kod adlı kişinin telefonlarına ByLock yüklettiğini, 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ içerisinde dini konuların dışına çıkılarak siyasi içerikli işler yapılmaya başlanıldığını bildirdi.

Örgüt faaliyetlerine 2015'ten sonra katılmamaya başladığını belirten C.O, "Bana FETÖ tarafından tehdit ve zorlamalar yapılıyordu. Örgüt abileri bana sürekli 'bizim desteğimiz olmadan atanamazsın, bir yer kazanamazsın' diye sürekli baskı kuruyorlardı. FETÖ'den kurtulmak için Bursa'ya yaz okuluna gitmeye karar verdiğimde eyalet talebe mesulü olan Semih kod adlı örgüt üyesi sürekli beni arıyordu. Semih ile bir araya geldik, bana yine 'evlerden gitme, sana maaş veririz' gibi şeyler söyledi ben kabul etmedim." ifadelerini kullandı.

FETÖ içerisinde bölge talebe mesulü, askeri okul öğrencilerinden sorumlu mahrem imam olarak görev yaptığını belirten C.O, şunları kaydetti:

"2020'de Adana'da bir kasap dükkanına gittiğimde, kasapta çalışan kişinin daha önce Yüreğir tarafında bölge imamı olarak faaliyet yürüten kişi olduğunu gördüm. Bana, bir internet oyunu yaptıklarını, bu oyunları sosyal medya üzerinden sattıklarını, hem para kazandıklarını, hem de insanlara ulaştıklarını söyledi. 'Sen de bize katılır mısın? Para kazanırsın, ayrıca insanlara ulaşırız her şey eskisi gibi olacak.' dediler. Ben bu teklifi kabul etmedim ve onları tersledim. Bu bahsettikleri oyun konusunun asıl amacının örgütsel faaliyet olarak ailelere ve oradan da ailelerin içindeki öğrencilere ulaşmak olduğunu anladım. Bu nedenle bu kişilerle bir daha görüşmedim. FETÖ içerisinde bulunduğum için pişmanım."

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