İki yılda dünyayı kıskandıran performans

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden zaferle çıkıp 9 Temmuz 2018'de yemin etmesiyle resmen hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ikinci yılını dolduruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinenin performansını ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin işleyişini 9 Temmuz'da düzenlenecek olan toplantıda değerlendirecek. Kabinenin görevdeki 2. yılını doldurduğu gün, Erdoğan, bakanlıkların öne çıkan faaliyetlerini tek tek ele alacak. Erdoğan, özellikle koronavirüslü mücadele, Libya'da atılan adımlar, Doğu Akdeniz'deki faaliyetler başta olmak üzere mesajlarını vermesi bekleniyor. İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından yaşanan gelişmelerden bazıları şöyle:Başkan Erdoğan, yeni sistemde de yoğun bir mesai geçirdi. Erdoğan, seçildikten sonra, geleneğe uyarak ilk yurtdışı ziyaretlerini KKTC ve Azerbaycan'a gerçekleştirdi. Erdoğan bu süreçte 30 ülkeye 46 ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan'ın en çok ziyaret ettiği ülke ise 7 ziyaret ile Rusya oldu. Erdoğan Azerbaycan'a 4 kez, ABD'ye 3 kez, Macaristan, Almanya, Belçika'ya 2'şer ziyarette bulundu. Dünya liderleriyle birçok kez telefonla görüşmeler yapan Erdoğan, bu dönemde 2'şer kez NATO Liderler Zirvesi, G-20 Liderler Zirvesi ve BM Genel Kurulu'nda Türkiye'yi temsil etti.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2 yılında dev projeler de hayat geçirildi. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Avrupa Bağlantısı ve Türk Akım Projesi ile enerji alanında iki önemli adım atıldı. Bu dönemde Türkiye'nin Otomobili tanıtımı yapılırken Gemlik'te fabrikanın temelinin atılmasına kısa bir süre kaldı. 27 Mayıs darbesinin yargılamalarının yapıldığı Yassıada, bu dönemde Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline geldi. Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı- Odayeri kesimi açıldı. Okmeydanı, Kartal, Başakşehir Şehir Hastaneleri hizmete girdi. Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında yerli ve milli solunum cihazı üretme başarısını da gösterdi.: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk yılında Suriye konusu öne çıkarken, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatı harekatlarıyla hem Suriye'nin kuzeyinde kurulmaya çalışılan terör koridorun hem de İdlib'deki insani dramın önüne geçildi. Bu dönemde, önemli bir gündem başlığı da Libya ve Doğu Akdeniz oldu. Libya'da meşru hükümet ile imzalanan anlaşmalar Libya'daki durumun seyrini değiştirdi, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kurulan tuzağı akamete uğrattı.: 2020 yılı başında tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadelede de etkin bir yöntem izlendi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği hızlı karar alma avantajı, birçok tedbirin acil şekilde uygulanmasını sağladı. Ayrıca, dünyanın 137 ülkesine tıbbi malzeme yardımı yaparak büyük bir dayanışma örneği sergiledi.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kovid-19 ile mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Türkiye'den Azerbaycan'a gönderilen tıbbi malzeme için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Önceki gün Erdoğan'ın talimatıyla Azerbaycan'a 30 ventilatör, 55 bin tulum, 50 bin N95 maske, 100 bin cerrahi maske, 5 bin gözlük, 200 bin eldiven ve 40 bin kutu çeşitli ilacın yer aldığı insani yardım gönderilmişti.Erdoğan'ın 5 Temmuz 2020 tarihli mektubu için de teşekkürlerini ileten Aliyev, Türkiye'nin, Erdoğan'ın liderliğinde Kovid-19'a karşı yürüttüğü faaliyetlerin takdire şayan olduğunu belirtti. Aliyev, mesajında "Tüm alanlarda olduğu gibi Kovid-19'a karşı mücadelede de Azerbaycan ve Türkiye 'Bir millet iki devlet' sloganına dayanarak dayanışma sergiliyor. Şahsım ve Azerbaycan halkı adına, gönderilen insani yardımlar için size derin şükranlarımı sunuyorum. Bu, ülkelerimiz arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin açık bir örneğidir" dedi.Öte yandan Başkan Erdoğan dün Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel meseleler ve Kovid-19 ile mücadelede işbirliği konuları ele alındı.