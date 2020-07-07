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’ndan dikkat çeken karar!

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nca geçtiğimiz günlerde yayınlanan Yaz Kararnamesi ardından ’nca önemli bir iş bölümü gerçekleştirildi. Başsavcılıkça yayınlanan iş bölümüne göre, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu olarak görev yapan bölüm ikiye ayrıldı. Örgütlü Suçlar Bürosu olarak görev yapacak bölüme 4 savcı atandı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 7.7.2020 13:49 Son Güncelleme: 7.7.2020 13:52 ABONE OL
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan dikkat çeken karar!

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca geçtiğimiz günlerde yayınlanan Yaz Kararnamesi ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca önemli bir iş bölümüne gidildi.

Kararname ardından Başsavcılıkça iş bölümü yayınlandı. Buna göre, daha önce Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu olarak çalışan büro 'Terör Büro' ve 'Örgütlü Suçlar Büro' olarak ikiye ayrıldı.

Terör Büro'nun başına Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz, Örgütlü Suçlar Büro'nun başına ise Cumhuriyet Başsavxcı Vekili Ercan Devrim getirildi.

Yayınlanan iş bölümüne göre, Örgütlü Suçlar Bürosu olarak görev yapacak bölüme 4 Cumhuriyet Savcısı atandı. Bu isimler şunlar; Yalçın Özmen, Murat Tekeli, Cem Üstündağ, Ahmet Gezgin Çam…

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan dikkat çeken karar!
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