Kahramana vatan toprağını götürecekler

İstanbul Arnavutköy Belediyesi, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in adını yaşatmak için üç yıldır düzenlediği "Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu" anma etkinliğini bu yıl da gerçekleştiriyor. Tur kapsamında 25 profesyonel bisikletçi, Niğde'nin Bor ilçesine 900 kilometrelik bir yolda pedal çevirecek. Düzenlenecek bisiklet turu ile sporcular, Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan yola çıkarak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan anıta geçecek. Niğde'ye ulaşmak için geçtiği illerde mola verip o ilin ileri gelenleri ve mülki idare amirleriyle görüşecek olan sporcular daha sonra o ilden toprak da alarak yollarına devam edecek.15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dua edecek sprocular ilk gün 195 km yol kat ederek, Yalova'dan geçerek Bursa'ya varacak. Ardından sırasıyla Bilecik, Kütahya, Afyon, Konya v e Aksaray'dan aldıkları topraklarla toplam 990 kilometre yol kat ederek toprağı şehidin ailesine teslim edecek.