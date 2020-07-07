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’de terör örgütü / operasyonu: 3 kişi tutuklandı

’de, terör örgütü /’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan uyruklu 5 kişiden 3’ü tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 7.7.2020 18:03 Son Güncelleme: 7.7.2020 18:04 ABONE OL
Mersin’de terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Mersin'de, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'de terör örgütünün içerisinde silahlı faaliyette bulundukları belirlenen şüphelilerin kente geldiği tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 5 kişi yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Mersin’de terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 3 kişi tutuklandı
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