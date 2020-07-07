MİT kumpasında ağır ceza talebi

Suriye'ye yardım taşıyan MİT TIR'ları, 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 19 Ocak 2014'te ise Adana'nın Ceyhan ilçesinde durdurulmuştu. TIR'ları durduran askeri personelle ilgili davada ise savcı mütalaasını açıkladı. Olayı organize ettikleri belirtilen FETÖ/PDY'nin 11 'sivil imamı' ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 50 sanığın Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edilirken, 50 sanıktan 27'si hakkında 5 yıl ila ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezaları istendi. MİT TIR'larını durduranlar arasında yer alan eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Hamza Celepoğlu'nun da bulunduğu 13 sanığın Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce yargılamalarının yapıldığı gerekçesiyle haklarındaki davanın reddine, 10 firari sanığın da dosyalarının ayrılmasına karar verilmesi talep edildi. Mahkeme heyeti duruşmayı ileri tarihe erteledi.