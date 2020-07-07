Şeşdara Vadisi’nde kontrol Mehmetçik’te

Şırnak'ın Uludere ilçesinin karşısındaki Haftanin bölgesinde 18 Haziran'da başlatılan Pençe Kaplan hava destekli kara harekâtında Mehmetçik, kısa süre önce ele geçirdiği Şeşdara Kampı'na yakın noktadaki yüksek rakımlı Tünel Tepesi'ni teröristlerden temizledi. Tünel Tepesi'ne giren komandolar araziyi didik didik aradı. Harekat kapsamında bölgenin yüzde 70'inde Mehmetçik kontrolü tamamen sağlamış oldu. Bu arada terör örgütünün keskin nişancısı olduğu belirlenen kadın terörist bölgede yaralı olarak ele geçirildi. Yaralı teröriste ilk müdahaleyi Mehmetçik yaptı. Pansuman yapılan terörist tedavi altına alındı.Diğer taraftan Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan operasyonunda PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.