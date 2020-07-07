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Son dakika: Valiliği duyurdu: 1 ay süre ile yasaklandı...

Son dakika haberi: Valiliği yaptığı açıklama ile, yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi etkinliklerin 30 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

AA
Giriş Tarihi: 7.7.2020 10:45 Son Güncelleme: 7.7.2020 10:53 ABONE OL
Son dakika: Şanlıurfa Valiliği duyurdu: 1 ay süre ile yasaklandı...

Şanlıurfa'da yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi etkinliklerin 30 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı olumsuzlukların önüne geçilmesi için birtakım önlemler alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç, İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş asma, vb.) diğer illerden katılımlarla birlikte 8 Temmuz saat 00.01'den 6 Ağustos saat 23.59'a kadar 30 gün süreyle il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır."

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Son dakika: Şanlıurfa Valiliği duyurdu: 1 ay süre ile yasaklandı...
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