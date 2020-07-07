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SON DAKİKA... yeni başkanını seçiliyor! İşte Meclis başkanı adayları

Türkiye Büyük Millet Meclisi () Genel Kurulu, 27. Dönem ikinci devre Meclis Başkanı'nı seçmek için bugün saat 15.00'te toplanacak. TBMM Başkanı 'un görev süresinin dolması nedeniyle yenilenecek Meclis Başkanlığı seçimi için bugüne kadar 6 isim adaylığını açıkladı. Seçime ilişkin son dakika gelişmeleri ve TBMM Başkanlık sonuçları SABAH'ta olacak...

Giriş Tarihi: 7.7.2020 13:31 Son Güncelleme: 7.7.2020 13:39 ABONE OL
SON DAKİKA... TBMM yeni başkanını seçiliyor! İşte Meclis başkanı adayları

TBMM Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, yeniden adaylık başvurusunda bulundu. Meclis Başkanlığı için adaylık başvurusu yapılan CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, TİP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Baş ile AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler yarışa katılacak diğer isimler oldu.

TBMM BAŞKANLIK SEÇİMİ BUGÜN! SONUÇLAR EN GEÇ 3. TURDA BELLİ OLACAK

Anayasa hükümlerine göre, başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi o yasama döneminin sonuna kadar devam ediyor.

MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİ GİZLİ OYLA YAPILACAK

TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA...

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, Başkan seçilmiş olacak.

SEÇİMDEN SON DAKİKA GELİŞMELERİ SABAH.com.tr'de

TBMM Başkanlık seçimi ve sonuçlarına ilişkin tüm ayrıntılar gün boyu Sabah.com.tr'de olacak.

İşte meclis başkanlığı için adaylık başvurusu yapan isimler;

MUSTAFA ŞENTOP - AK PARTİ

HALUK KOÇ - CHP

EROL KATIRCIOĞLU - HDP

HÜSEYİN FİLİZ - İYİ PARTİ

ERKAN BAŞ - TİP

ABDULLAH GÜLER - AK PARTİ

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SON DAKİKA... TBMM yeni başkanını seçiliyor! İşte Meclis başkanı adayları
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