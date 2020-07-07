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Son dakika: Gölü'ndeki facia ile ilgili sıcak gelişme: Olay yerine getirildi...

Son dakika haberine göre; Gölü'ndeki facia ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Tutuklu bulunan Medeni Akbaş, keşif için jandarma ekipleri tarafından arama-kurtarma çalışmalarının olduğu bölgeye getirildi. Akbaş, tekneden yüzerek kurtulmuştu.

DHA
Giriş Tarihi: 7.7.2020 10:56 Son Güncelleme: 7.7.2020 11:08 ABONE OL
Son dakika: Van Gölü'ndeki facia ile ilgili sıcak gelişme: Olay yerine getirildi...

Son dakika haberine göre; Van Gölü'nde alabora olan tekneden yüzerek kurtulan ve şu anda tutuklu bulunan Medeni Akbaş, keşif için jandarma ekipleri tarafından arama-kurtarma çalışmalarının olduğu bölgeye getirildi.

NE OLMUŞTU?

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde tekneleriyle 27 Haziran'da Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde arama çalışması başlatılmış ancak teknenin izine rastlanmamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan 4 kişi tutuklanmıştı.

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Son dakika: Van Gölü'ndeki facia ile ilgili sıcak gelişme: Olay yerine getirildi...
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