Su faturalarını 400 liraya çıkardınız!

AK Parti Grup Başkan vekili Köse CHP'li Yavaş'ın göreve seçilmeden önce, Kimse korkmasın, kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım, kameralara karşı namus ve şeref sözü veriyorum"dediğini hatırlatarak Köse, ,sözünü de tutmadı. Ankara Büyükşehir 500'e yakın kişinin ekmeğiyle oynadı. Liyakat sözünü hiçe sayarak partizanlık yaparak 3 bin 500 kişiyi işe aldı, gariban emkçileri ise Ramazan ayında bile sokağa bıraktı. Bunu Ankaralılara nasıl izah edecek"şeklinde konuştu.Köse, Yavaş'ın A nkara Halk Ekmek'te 3 kez genel müdür değiştirdiğini, esnaflara olan borçlarını ödeyemez hale getirdiğini söyleyerek "Maalesef koskoca şirketi batırıyorlar" diye konuştu. Köse, salgın döneminde Yavaş'ın su faturası okuması yapılmayacağını müjde gibi sunduğunu ancak AK Parti döneminde yapılan su indirimiyle birlikte 50-60 liraya inen faturın 300-400'leri gördüğünü de belirterek "Bu işi takip edeceğiz. Vatandaşın hakkını koruyacağız" dedi.