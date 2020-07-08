Göçmenler gemi kaldırdı

İzmir'de Göçmen Kaçaklığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ile Sahil Güvenlik Ege Komutanlığı ekipleri çok sayıda göçmenin bir gemiye binerek yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Son Dakika: Ege'deki dev operasyondan flaş görüntüler! 276 göçmen ve 8 göçmen kaçakçısı... | Video

Ekipler Narlıdere sahiline yaklaşan bir gemiyi izlemeye aldı. Gece geç saatlerde Sahilevleri'ndeki balıkçı barınağına yanaşan gemi kıyıdan çok sayıda göçmeni içeri aldı. Bu sırada gemiye operasyon düzenlendi. Gemide yapılan aramada yakıt deposuna benzer kapalı ve hava almayan bir bölmede 46'sı kadın 59'u çocuk 276 göçmen yakalandı. Afganistan, Bangladeş, Suriye, Orta Afrika, Somali ve İran uyruklu göçmenler polis eşliğinde gemiden çıkartıldı. Gemiden çıkarılan bazı sığınmacıların nefes almakta güçlük çektikleri belirtildi. Operasyonda yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı. 40 metre uzunluğundaki geminin bir süre Fethiye açıklarında bulunduktan sonra 19 Haziran'da göçmenleri götürmek üzere İzmir Körfezi'ne geldiği belirlendi. Onarım bildirimiyle Narlıdere sahile çekilen geminin su almaya başladığı ve daha fazla göçmen taşımak için iç bölümündeki bazı orijinal bölümlerinin yıkıldığı tespit edildi.

Operasyona ait görüntülerde, Sahil Güvenlik botlarının gemiye yanaşması ve daha sonra gemiye çıkan ekiplerin kapalı alandaki sığınmacıları kurtarması, şüphelileri de yakalaması yer alıyor. Öte yandan sığınmacıların gemide kaldığı bölmeler basın mensupları tarafından görüntülendi. Sığınmacıların bulunduğu alanda yaşam malzemeleri, su, gıda, vantilatör, elbise, ayakkabı, dezenfektan malzemesi, maske, eldiven ve valiz bulunduğu görüldü.

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