Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da 5 ilçede hareketlilik! Zehir satıcılarına darbe

'da 5 ilçede hareketlilik! Zehir satıcılarına darbe

'un 5 ilçesinde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 9 silah ve çeşitli miktarlarda farklı türde uyuşturucu madde ele geçirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 8.7.2020 14:23 Son Güncelleme: 8.7.2020 14:28 ABONE OL
İstanbul'da 5 ilçede hareketlilik! Zehir satıcılarına darbe

İstanbul Emniyeti'nce uyuşturucu satıcılarına yönelik Adalar, Bakırköy, Güngören, Esenler ve Sultanbeyli'de operasyon gerçekleştirildi. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 146 gram bonzai, 53.8 gram kubar, 158 uyuşturucu hap, 16.2 gram eroin, 12.9 gram sıvı uyuşturucu, 1.97 gram kokain , elektronik tartı, 6 pompalı tüfek, 3 tabanca, 92 mermi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 11 bin 115 lira ele geçirildi. Sokak satıcılarına yönelik düzenlenen baskınlarda Abdullah K. (42) , Nurullah A. (26), Mahmut A. (26), Furkan Ç. (20), İlayda K. (19), Barış Ö. (26) , Ali Can Ç. (18), Aykut K. (31), Murat A. (22), Hasan A. (60), Nesim A. (31), Ömer A. (25), Mesut A. (33), Cesim A. (38), Muhammet A. (24) , Hüsamettin A. (25), Ahmet A. (23), Namık Kemal Ş. (24) , Serhat Ç. (19) ve Abidin K. (28) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

TUTUKLAMALAR VAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 9'u adli makamlarca serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkartılan 11 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

14 tonluk uyuşturucunun arkasından Esad çıktı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da 5 ilçede hareketlilik! Zehir satıcılarına darbe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA