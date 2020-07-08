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’da 9 ’lıya operasyonda flaş gelişme! 5’i tutuklandı

’da 9 terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Yakalanan şahıslardan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 8.7.2020 12:09 Son Güncelleme: 8.7.2020 12:09 ABONE OL
İstanbul’da 9 PKK’lıya operasyonda flaş gelişme! 5’i tutuklandı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK–PYD/YPG terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 30 Haziran günü Esenyurt İlçesinde Molotof kokteyli atılması olayı ile ilgili M.O. H.A., Ö.Y., S.K., R.D. ve G.G. isimli 6 şahıs, PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösteren silahlı örgüt mensuplarıyla irtibatlı/irtisatlı olduğu tespit edilen Z.A. isimli şahıs, Beyoğlu İlçesinde yolu araç trafiğine kapatarak korsan gösteri eylemi yapan R.A. ve R.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Konu ile ilgili yakalanan şahıslardan 5'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

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İstanbul’da 9 PKK’lıya operasyonda flaş gelişme! 5’i tutuklandı
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