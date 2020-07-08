İstanbul'da terör örgütüne yönelik operasyon: 5 tutuklama

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün gençlik ve şehir yapılanmasına yönelik 30 Haziran günü operasyon düzenlenmişti. PKK/KCK terör örgütünün 6 üyesinin başta Esenyurt olmak üzere terör örgütü adına işyeri kundaklama eylemlerini gerçekleştirdikleri, 3 üyesinin ise yol kesme eylemlerine karıştıkları, 1 terör örgütü üyesinin ise Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü kamplarında faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'a döndüğü belirlenmişti.



Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 30 Haziran günü üç ilçede gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda PKK/KCK terör örgütü üyesi 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan terör örgütü üyeleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Terör örgütü üyelerinin Esenyurt'ta işyerlerine kundakları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.