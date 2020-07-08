MHP’li başkanlardan hizmet raporu istenecek

MHP'DE belediye başkanları ile istişare toplantısı 11 Temmuz'da yapılacak. Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, belediye başkanlarından halka hizmetlerine ve faaliyetlerine ilişkin rapor istenecek. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada Genel Başkan Bahçeli'nin başkanlığında, 11 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00'te Genel Merkez'de Belediye Başkanları ile İstişare Toplantısı yapılacağını duyurdu. Toplantıya 235 il ve ilçe belediye başkanı katılacak. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, belediye başkanlarına Türkiye gündemine ilişkin mesajlar vereceği toplantıda belediye başkanlarından halka hizmetlerine ve faaliyetlerine ilişkin rapor istenecek. ANKARA