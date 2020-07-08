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MSB: 'nde uzaktan kumandalı çalışması başladı

Milli Savunma Bakanlığı, 'nde düzensiz göçmenleri taşırken batan teknenin bulunması için Su Altı Arama Kurtarma (SAK) timinin, uzaktan kumandalı su altı arama cihazları ile çalışmalara başladığını açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.7.2020 11:42 Son Güncelleme: 8.7.2020 11:42 ABONE OL
MSB: Van Gölü'nde uzaktan kumandalı çalışması başladı

Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşırken batan teknenin bulunması ve müteakiben çıkarılması için bölgeye intikal eden 'Birinci Sınıf Dalgıç' özel ihtisaslı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timimiz, uzaktan kumandalı sualtı arama cihazları ile çalışmalara başladı" denildi.

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MSB: Van Gölü'nde uzaktan kumandalı çalışması başladı
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