Mustafa Şentop ikinci kez başkan seçildi

TBMM yeni başkanını belirledi. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti ve MHP'den gelen 328 oyla tekrar başkan seçildi. Şentop bu göreve 2023 yılında yapılacak seçimlere kadar üç yıl devam edecek. TBMM Genel Kurulu dün saat 15'te toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından TBMM Başkanlığı seçimine geçildi. Genel Kurul'a seçim için kabinler konuldu.Seçimlere Cumhur İttifakının adayı olan Mustafa Şentop'un yanı sıra CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İyi Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş da katıldı. AK Parti'nin yedek aday olarak gösterdiği İstanbul Milletvekili Abdullah Güler seçimler başlamadan hemen önce adaylıktan çekildi. Baş da ikinci turda yarıştan ayrıldı. Anayasa ve İçtüzük gereği Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılıyor. Başkanın seçilmesi için dört turluk oylama gerçekleştiriliyor. İlk iki turda üçte iki çoğunluk olan 400, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranıyor. İlk iki turda 400 oy çıkmadığı için oylama üçüncü tura kaldı. Şentop, AK Parti ve MHP'nin oyları ile başkan seçildi. Şentop'un başkan seçildiği üçüncü turda 557 milletvekili oy kullandı. Şentop 328, Koç 134, Filiz 37, Katırcıoğlu da 51 oy aldı. 8 oy geçersiz sayıldı. Bir ve ikinci tur sonuçları şöyle:Birinci tur oylamaya 556 milletvekili katıldı. Şentop 324, Koç 131, Katırcıoğlu 50, Filiz 34, Baş 9 oy aldı. 8 oy geçersiz sayıldı.559 milletvekilinin oy kullandığı ikinci turda Şentop 329, Koç 133, katırcıoğlu 53, Filiz 36 oy aldı. Bir oy boş çıktı, 7 oy geçersiz sayıldı. TBMM Başkanlığı'na yeniden seçilen Şentop, yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Grubu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Şentop, "Bize düşen Meclisimizin itibarını gözümüz gibi korumak, bu itibara halel getirecek her şeyden titizlikle kaçınmaktır. Milletvekilleri olarak, bu kutsal mekânı ortak aklın, millet maslahatının ve çözüm üretmenin, medenice konuşmanın ve tartışmanın merkezi haline getirmek vazifemiz olmalıdır" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Mustafa Şentop'u arayarak tebrik etti.