Sol Parti’de zincirleme cinsel saldırı skandalı! ‘Başka parti mensupları da benzer tacize uğradığını anlattı’

Çıktığı bir televizyon programında partisinin gençlerin ve kadınların partisi olduğunu ifade eden Sol Parti Genel Başkanı Alper Taş'ın partisinde bir parti çalışanı İlayda Kocabaş'ın yine parti içerisinde bulunan başka bir kişi tarafında cinsel saldırıya maruz kaldığı ortaya çıktı. Sol İlayda Kocabaş sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada partinin skandal taciz olayını ört pas etmeye çalıştığını bu nedenle istifa ettiğini de duyurduğu açıklamaları şu şekilde:

'İL YÖNETİMİ OLAYI KAPATMAK İSTEDİ'

"Sol Parti'den kesin olarak ayrılmış bulunmaktayım. Yaşadığım cinsel saldırıdan sonra İstanbul örgütü olayı kapatmak için uğraştı. Ben ısrarcı olunca merkez adım atacağını söyledi. Şimdi pandemi bahane edilerek oyalanıyorum. Halbuki kongrelerini yapabildiler. Ataerkil her yerde kendine alan bulabiliyor. Defalarca tehdit edildim ama yinede susmayacağım. Göstermelik laflar edilmesini istemiyorum artık. Buraya doğru atacağınız her adımda bunu bilmenizi isterim."



Sol Parti'de görevli İlayda Kocabaş



SORUŞTURMA BİLE AÇMAMIŞLAR

İlayda Kocabaş yaşadığı mağduriyeti anlatırken İstanbul İl Yönetiminin taciz olayını çok önceden beridir bildiğini söyleyerek, "Benden daha önemli olduğu için bir erkeği kolladılar. Bunu unutmayın. Israrla söyleyeceğim. Sol Parti İstanbul il yönetimi meseleyi çok önceden biliyordu. Hiç bir şey yapmadı ben durumu avukatıma anlatana kadar. Sonra bana mesaj attılar. Soruşturma başlatmıştık ama istifa ettiğin için soruşturma düştü diye. Avukatım müdahil olunca Ankara'dan aradılar. Hayır bir soruşturma yoktu, biz merkez disiplin kurulu olarak ilk kez haber alıyoruz diye. Hem sakladılar, hem de beni sindirmek için yalan söylediler." İfadelerini kullandı.





BAŞKA PARTİLİLERDE TACİZE MARUZ KALMIŞ

Kocabaş, yaptığı paylaşımlarda yaşadığı taciz skandalını partililer arasında anlatacağını söylediğinde partili başka bir arkadaşının 'Yıllar önce aynı kişiler bana buna benzer bir şey yaptı. O gün cesaret edemediğim için çok pişmanım' dediğini anlatarak kendisinin de yaşadığı tacizi anlatmasaydı pişmanlık duyacağını belirtti. İlayda Kocabaş ayrıca yaşadıklarını anlatınca tehdit mesajları aldığını özel bilgilerinin de parti içerisinde kurulan Whatsapp gruplarında dolaştığını iftiraya maruz kaldığını belirtti. Kocabaş ve diğer parti mensuplarının kim yada kimler tarafından cinsel saldırıya uğradığı halen merak konusu.