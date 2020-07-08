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: Berat Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik alçak paylaşımda bulunmuştu! İfadesi ortaya çıktı

: Bakan Albayrak'ın dördüncü kez baba olduğunu duyurduğu Twitter paylaşımına hakaret içerikli yorum yaptığı iddiasıyla tutuklanan zanlının, mahkemedeki ifadesinde, "Ben terbiyesizlik etmek istememiştim, sadece ironi yapmıştım" dediği öğrenildi.

İHA
Giriş Tarihi: 8.7.2020 13:22 ABONE OL
Son dakika: Berat Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik alçak paylaşımda bulunmuştu! İfadesi ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli paylaşımı nedeniyle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'kamu görevlisine hakaret' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Ercan B.'nin, yaptığından pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi.

"İRONİ YAPTIM"

İfadesinde, paylaşımın yapıldığı Twitter hesabının kendisine ait olduğunu kabul eden zanlı, suça konu olan yorumu da bir başka kullanıcının Bakan Albayrak'ın fotoğrafıyla yaptığı paylaşımın altına yaptığını söyledi.

"Ben kesinlikle Bakanımıza ve ailesine böyle bir terbiyesizlik etmek istememiştim" diyen zanlı, "Ben esprili ve ironi şeyler yapıyorum. Bakanımızın adı sürekli sosyal medyadaydı. Benim söylemim eşine değil de Bakanımıza yönelik ironidir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

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Son dakika: Berat Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik alçak paylaşımda bulunmuştu! İfadesi ortaya çıktı
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