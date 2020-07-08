Son dakika haberi: Kuzenine zorla sigara içirmeye çalışmıştı! Skandal görüntülere tepki yağmaya devam ediyor

"ÇOCUK BU OLAYDA BİR OYUNCAK, BİREY DEĞİL"

Hürriyet'te yer alan habere göre, uzmanlar şunları söyledi:

Pedagog Elif İpek: Çocuk için varlığının göstergesi olan bedenini aşağılama ile başlıyor video... "Boyu da yetişmiyor ha!" Aşağılama girişimi çocuğun savunması ile devam ediyor: "Yetişiyo!" Ve çocuk kadraja giriyor. Daha sonra sosyal kabulün çok önemsendiği yaştaki çocuğu görüyoruz. Sigara dumanına dahi maruz bırakılmaması gereken çocuğa sigara teklif ediliyor. Çocuk burada yetişkin tarafından bir çocuk birey değil, adeta bir canlı oyuncak bebek muamelesi görüyor. Ebeveynlerinden öğrendiği doğruyu ne kadar savunsa da, yetişkinin aklı daha usta olduğundan çocuk kandırılıyor ve bir taklit oyunuymuşcasına yansıtılan teklife katılıyor. Maalesef ortamdaki diğer insanlar da bu yetişkin bireyi durdurmuyor. Maalesef bunun adı istismar. İhmal de söz konusu. Bu yaşta bir çocuğun ortamdaki o kadar yetişkin tarafından doğru olarak gösterilen/yanlışa göz yumulan durumda kendini savunması mümkün değil.

Konuyu çocuk açısından ele almak gerekirse, aile çocuğu güçlendiren ve kendisini koruma girişimini destekleyen bir açıdan konuşursa bu öğretici olabilir ve çocuğun duygu dünyasında hasara yol açmayabilir. Tabii bu durum ailenin çocuğa daha fazla göz kulak olması gerektiği gerçeğini ortadan kaldırmıyor! Bu durumda ailenin ihmalinden söz etmek mümkün. Çünkü ortamda sigara olmasa bile, reşit olmayan bir çocuğun canlı yayında oyuncak edilmesi yine bir istismar biçimi. Aynı anda orada bulunan diğer insanların duruma göz yumması da birçok yetişkin tarafından istismara maruz kaldığını gösteriyor. Çocuk burada bir oyuncak, birey değil!

İstismar uzaktan değil, yakından gelen bir tehlikedir. İhmal ile başlar. İhmal edilen çocuk istismara açık hale gelir. Ailelerin çocukları ile gerçek ve samimi ilişkiler kurmaları, çocukların benlik ve kimlik gelişimleri açısından destekleyicidir. Ailenin çocuğa sınır koyması, çocuğun da başkalarına karşı sınır koyabilme becerilerini geliştirir.