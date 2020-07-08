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: 'de bir alçak provokasyon daha! Cami hoparlörlerinden bu defa da çaldılar...

haberi: 'de cami hoparlörlerinden alçak bir provokasyon daha gerçekleşti. Gecenin geç saatlerinde cami hoparlörlerinden 'in 'Kaç Kadeh Kırıldı' isimli parçası çalındı. Daha önce de İzmir'de farklı camilerden Çav Bella ve 'ın 'Yuh Yuh' şarkısı çalınmıştı. Çirkin provokasyonlar 'yi ayağa kaldırmıştı.

AA
Giriş Tarihi: 8.7.2020 12:44 Son Güncelleme: 8.7.2020 13:06 ABONE OL
Son dakika: İzmir'de bir alçak provokasyon daha! Cami hoparlörlerinden bu defa da Müslüm Gürses çaldılar...

haberi: 'de alçak provokasyonlar sürüyor. Daha önce Çav Bella ve Yuh Yuh şarkılarının çalındığı cami hoparlörlerinden bu kez de 'in Kaç Kadeh Kırıldı isimli parçası çalındı. Gece saat 03.40 sıralarında gerçekleşen olay büyük tepki çekti.

Son dakika: İzmir'de bir alçak provokasyon daha! Cami hoparlörlerinden bu defa da Müslüm Gürses çaldılar...

YİNE İZMİR YİNE PROVOKASYON

Olay 'in Örnekköy'de, Zübeyde Hanım Mahallesi TOKİ evlerinde bulunan camide gerçekleşti. Saat 03.40 sıralarında caminin hoparlörlerinden müzik sesi yükseldi. 'in 'Unutamadım - Kaç Kadeh Kırıldı' isimli parçası cami hoparlörlerinden duyulunca vatandaşlar şikayet etti.

Son dakika: İzmir'de bir alçak provokasyon daha! Cami hoparlörlerinden bu defa da Müslüm Gürses çaldılar...

BEKÇİLER MÜDAHALE ETTİ

Vatandaşlar olayın duyulması ile hemen bekçilere haber verdi. Bekçiler olaya müdahale etti. Herhangi bir gözaltı işlemi olup olmadığı henüz bilinmezken olay bir cep telefonu tarafından saniye saniye görüntülendi.

Son dakika: İzmir'de bir alçak provokasyon daha! Cami hoparlörlerinden bu defa da Müslüm Gürses çaldılar...

ÇAV BELLA VE YUH YUH ÇALINMIŞTI

'de daha önce İtalyan komünist marşı 'Çav Bella' ve 'ın 'Yuh Yuh' şarkılarının çalınması ile provokasyon gerçekleştirilmişti. Olay büyük tepki toplamıştı.

İzmir'de cami minaresinden ezan yerine Müslüm Gürses'in 'Kaç kadeh kırıldı' şarkısı çalındı | Video

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Son dakika: İzmir'de bir alçak provokasyon daha! Cami hoparlörlerinden bu defa da Müslüm Gürses çaldılar...
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