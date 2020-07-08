Son dakika: İzmir'de bir alçak provokasyon daha! Cami hoparlörlerinden bu defa da Müslüm Gürses çaldılar...

Son dakika haberi: İzmir'de alçak provokasyonlar sürüyor. Daha önce Çav Bella ve Yuh Yuh şarkılarının çalındığı cami hoparlörlerinden bu kez de Müslüm Gürses'in Kaç Kadeh Kırıldı isimli parçası çalındı. Gece saat 03.40 sıralarında gerçekleşen olay büyük tepki çekti.
YİNE İZMİR YİNE PROVOKASYON
Olay İzmir'in Örnekköy'de, Zübeyde Hanım Mahallesi TOKİ evlerinde bulunan camide gerçekleşti. Saat 03.40 sıralarında caminin hoparlörlerinden müzik sesi yükseldi. Müslüm Gürses'in 'Unutamadım - Kaç Kadeh Kırıldı' isimli parçası cami hoparlörlerinden duyulunca vatandaşlar şikayet etti.
BEKÇİLER MÜDAHALE ETTİ
Vatandaşlar olayın duyulması ile hemen bekçilere haber verdi. Bekçiler olaya müdahale etti. Herhangi bir gözaltı işlemi olup olmadığı henüz bilinmezken olay bir cep telefonu tarafından saniye saniye görüntülendi.
ÇAV BELLA VE YUH YUH ÇALINMIŞTI
İzmir'de daha önce İtalyan komünist marşı 'Çav Bella' ve Selda Bağcan'ın 'Yuh Yuh' şarkılarının çalınması ile provokasyon gerçekleştirilmişti. Olay büyük tepki toplamıştı.
İzmir'de cami minaresinden ezan yerine Müslüm Gürses'in 'Kaç kadeh kırıldı' şarkısı çalındı | Video