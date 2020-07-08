Son dakika: MSB'den flaş açıklama: 7 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesindeki faaliyetlere ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada 7 teröristin gözaltına alındığı bildirildi.
MSB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.