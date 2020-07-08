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: 'den flaş açıklama: 7 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamasında, "Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." denildi.

Giriş Tarihi: 8.7.2020 10:51 Son Güncelleme: 8.7.2020 11:27 ABONE OL
Son dakika: MSB'den flaş açıklama: 7 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesindeki faaliyetlere ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada 7 teröristin gözaltına alındığı bildirildi.

MSB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.

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Son dakika: MSB'den flaş açıklama: 7 terörist yakalandı
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