Sol Parti'de cinsel saldırı iddiası! Sosyal medyadan duyurarak istifa etti...

"ARTIK SÖYLEMEK İSTEDİM"

Yaşadıklarını tam olarak anlatmak istemediğini söyleyen Kocabaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Sadece artık söylemek istedim. Bilin istedim. Elbette benim yanımda olan değerli insanlar da oldu. Kimseyi zan altında bırakmak istemem. Söyleyeceğim başka bir şey yok

PARTİDEN AYRILDI

Kocabaş, tüm görevlerinden ve partiden ayrıldığını söyledi. Kocabaş, partinin avukatlarına durumu aktarmak istediğini ancak kendilerinin telefona çıkmadığını bildirdi.