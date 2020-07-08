Sol Parti'de cinsel saldırı iddiası! Sosyal medyadan duyurarak istifa etti...

Sol Parti, cinsel saldırı iddiası ile çalkalanıyor. Parti üyelerinden İlayda Kocabaş kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bir partili tarafından cinsel saldırıya uğradığını öne sürdü. Kocabaş, partinin bir yaptırım uygulamadığını ve olayın üstünü kapatmaya çalıştığını bildirdi. Tüm görevlerinden ve partiden ayrıldığını duyurdu. Sol Parti de konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.
"PANDEMİ BAHANESİ İLE OYALADILAR"
Taciz iddiasını sosyal medya hesabından duyuran İlayda Kocabaş, İstanbul il örgütünün olayı kapatmak için uğraştığını belirterek, "Ben ısrarcı olunca merkez adım atacağını söyledi. Şimdi pandemi bahane edilerek oyalanıyorum. Halbuki kongrelerini yapabildiler" ifadelerini kullandı.
Partinin ataerkil bir düşünce yapısı ile karar verdiğini belirten Kocabaş, "Göstermelik laflar edilmesini istemiyorum artık. Atacağınız her adımda bunu bilmenizi isterim. 'Benden daha önemli olduğu için' bir erkeği kolladılar bunu unutmayın" dedi.
"ARTIK SÖYLEMEK İSTEDİM"
Yaşadıklarını tam olarak anlatmak istemediğini söyleyen Kocabaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Sadece artık söylemek istedim. Bilin istedim. Elbette benim yanımda olan değerli insanlar da oldu. Kimseyi zan altında bırakmak istemem. Söyleyeceğim başka bir şey yok
PARTİDEN AYRILDI
Kocabaş, tüm görevlerinden ve partiden ayrıldığını söyledi. Kocabaş, partinin avukatlarına durumu aktarmak istediğini ancak kendilerinin telefona çıkmadığını bildirdi.
SOL PARTİ'DEN İDDİALARA YANIT
Cinsel saldırı iddiası sonrası açıklama yapan Sol Parti, kişinin partideki görevinden alındığını, disiplin sürecinin ise sürdüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Pandemi koşullarını dikkate alarak, sürecin uzaması ihtimaline karşı; kadın beyanını esas alarak 17 Nisan 2020 tarihinde ilgili kişinin, 'partideki tüm görevlerinden alınması' ve bu karrın disiplin süreci sonuna kadar devam etmesi yönündeki tedbir kararı almış ve bu karar taraflara iletilmiştir. Disiplin süreci nihai kararı vermek üzere devam etmektedir"
Kocabaş ise, cinsel saldırıda bulunan kişinin hala görevde olduğunu, kendisinin susuturulmak istendiğini söyledi.