Son dakika: Van Gölü'nde batan tekne ile ilgili sıcak gelişme! 107 metre derinlikte bulundu

Gelen son dakika haberine göre; Van Gölü'nde göçmenleri taşıyan ve alabora olarak batan tekne 107 metre derinlikte bulundu. Teknenin içinde 60 kişinin bulunduğu belirtiliyordu. Bugüne kadar 13 kişinin cesedine ulaşılırken, 1 kişi de gözaltına alınmıştı.

Teknede kaçak göçmenlerin olduğu belirtilirken, arama tara faaliyetleri tüm hızıyla sürüyo

MSB: Van Gölü'nde uzaktan kumandalı çalışması başladı

Van Gölü’nde 1 kişinin daha cesedi bulundu

Van Valiliği'nden açıklama! Van Gölü'nde bir yabancı uyruklu kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

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