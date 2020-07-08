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Son dakika: Gölü'nde batan tekne ile ilgili sıcak gelişme! 107 metre derinlikte bulundu

Son dakika haberler: Gölü'nde göçmenleri taşıyan ve alabora olarak batan tekne 107 metre derinlikte bulundu. Teknede 60 kişinin bulunduğu bildirilmişti. Bugüne kadar 13 kişinin cesedine ulaşıldı. Bir kişi ise gözaltına alınmıştı.

Giriş Tarihi: 8.7.2020 15:14 Son Güncelleme: 8.7.2020 15:21 ABONE OL
Son dakika: Van Gölü'nde batan tekne ile ilgili sıcak gelişme! 107 metre derinlikte bulundu

Gelen son dakika haberine göre; Van Gölü'nde göçmenleri taşıyan ve alabora olarak batan tekne 107 metre derinlikte bulundu. Teknenin içinde 60 kişinin bulunduğu belirtiliyordu. Bugüne kadar 13 kişinin cesedine ulaşılırken, 1 kişi de gözaltına alınmıştı.

Teknede kaçak göçmenlerin olduğu belirtilirken, arama tara faaliyetleri tüm hızıyla sürüyo

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Son dakika: Van Gölü'nde batan tekne ile ilgili sıcak gelişme! 107 metre derinlikte bulundu
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