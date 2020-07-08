Tel Abyad’da bombalı saldırı: 6 ölü, 17 yaralı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli ordusu tarafından düzenlenen Barış Pınarı harekatıyla teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde dün patlama meydana geldi. Bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3'ü çocuk 6 sivil yaşamını yitirdi, 7 sivil yaralandı. Durumu ağır olan 4 yaralı Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Patlama nedeni ile birçok binada hasar oluştu. Bölgeyi güvenlik çemberine alan yerel emniyet güçleri, bomba yüklü olduğu düşünülen başka bir aracın peşine düştü. Şanlıurfa Valiliği, saldırının PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlendiğini açıkladı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, İdlib kentindeki M4 karayolunda 20'nci Türk- Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.