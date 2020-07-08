Terör savcısına saldırıda DHKP-C’li sanıklara 4 ayrı suçtan ceza talebi

Savcı mütalaasında, şüphelilerin 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 'Terör Amaçlı Tasarlayarak Görevleri Nedeniyle Kasten Öldürmeye Teşebbüse Azmettirme' (3 Kez), 'Terör Amaçlı 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet' ve 'Terör Amaçlı Kamu Malına Zarar Vermeye Azmettirme' suçlarını işlediğini kaydetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan ve Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 2 polis memurunun bulunduğu araca 7 Aralık 2016 günü TEM Otoyolu Kuzey Yolu Edirne istikametinde seyir halindeyken silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıdan, Çalışkan ve koruma polislerinin yara almadan kurtuldu.

Yapılan incelemede aracın sağ arka çamurluğu üzerinde 1, sağ arka kapı üzerinde 1 mermi izi bulundu. Sağ arka lastiğin patlak olduğu belirlenirken saldırı bölgesindeki incelemelerde ise ormanlık alanda 1 adet 9 mm çaplı kovan, MKE 9 mm 5 adet fişek, MKE 9 mm 10 adet ateşli silah mermi kovan ve bir sim kart elde edildi. DHKP-C terör örgütü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlendi.

YARGILAMA BAŞLAMIŞTI

Olayın 4 şüpheli tarafından işlendiği, ancak eylemin gerçekleşmesi için silah temin eden ve talimatı veren kişinin Rıza Özçolak olduğu tespit edilirken terör saldırısı olduğu belirlenen olay ile ilgili dava açıldı. İddianamede, kamuya ait ve içinde kamu görevlileri bulunan araca ateş edildiği anlatılarak atış sonrasında aracın takla atacağı, içindekilerin vurulacağı veya öleceği, ayrıca yoğun trafiği olan TEM Otoyolu'nda birçok kişinin zarar görebileceği kaydedildi.

Şüpheli Özçolak'ın DHKP-C silahlı terör örgütünün üyesi olduğu ve olayı azmettirdiği, eylemi de bu örgütün faaliyeti çerçevesinde şüpheliler G.K, U.G, S.A. ve C.Ö.'nün işlediği belirtildi. İddianamede, şüphelilerin 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'terör amaçlı tasarlayarak ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle olası kasıtla öldürmeye teşebbüs' suçlarından cezalandırılması istendi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen davada, duruşma savcısı olaya ilişkin mütalaasını dosyaya sundu.

Savcı, şüphelilerin cezalandırılmasını istedi. Şüpheli Rıza Özçolak, G.K, U.G, S.A. ve C.Ö.'nün, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 'Terör Amaçlı Tasarlayarak Görevleri Nedeniyle Kasten Öldürmeye Teşebbüse Azmettirme' (3 Kez), 'Terör Amaçlı 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet' ve 'Terör Amaçlı Kamu Malına Zarar Vermeye Azmettirme' suçlarını işlediği kaydedildi.

Olayda tek bir eylemle terör amaçlı 'Tasarlayarak Görevleri Nedeniyle Kasten Öldürmeye Teşebbüse Azmettirme' ile 'Kamu Malına Zarar Vermeye Azmettirme' suçları işlendiği, Türk Ceza Kanunu'nun 44/1 maddesinde düzenlenen fikri içtima hükümleri gereğince sanığın bu iki suçtan yalnızca daha ağır cezayı gerektiren suçtan cezalandırılmasını talep etti. Şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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