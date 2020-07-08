Terör savcısına saldırıya 4 suçtan ceza talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan ve Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 2 polisin bulunduğu araca 7 Aralık 2016 günü TEM Otoyolu Kuzey Yolu'nda seyir halindeyken silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıdan, Çalışkan ve polisler yara almadan kurtuldu. DHKP-C terör örgütü, saldırıyı üstlendi. Olayı azmettiren ve silah teminini sağlayan Rıza Özçolak ve eylemi gerçekleştiren G.K., U.G., S.A. ve C.Ö. gözaltına alındı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen davada, duruşma savcısı olaya ilişkin mütalaasını dosyaya sundu. Savcı, 5 kişinin "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör amaçlı tasarlayarak görevleri nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" (3 kez), "terör amaçlı 6136 Sayılı Yasaya muhalefet" ve "terör amaçlı kamu malına zarar vermeye üzmettirme' suçlarını işlediği ve cezalandırılmalarını talep etti.