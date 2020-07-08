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Van merkezli FETO operasyonunda 10 gözaltı

Van ve Antalya'da polisin /'ye yönelik düzenlediği operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.7.2020 12:39 Son Güncelleme: 8.7.2020 12:43 ABONE OL
Van merkezli FETO operasyonunda 10 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Van ve Antalya'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda, örgüt üyeleriyle irtibat/iltisak içerisinde bulundukları tespit edilen 3 zabıt kâtibi, 4 infaz ve koruma memuru, 1 mübaşir, 1 bilgisayar işletmeni ve 1 memur olmak üzere toplam 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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Van merkezli FETO operasyonunda 10 gözaltı
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