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Valiliğinden bazı camilerden müzik sesi duyulmasına ilişkin açıklama:

Merkezi sistemin tamir edilmesi esnasında müezzinin telefonuna gelen çağrı sonucunda, telefonun zil sesinin merkezi yayın yapan bazı camilere yansıdığı bilgisine ulaşılmıştır.

AA
Giriş Tarihi: 8.7.2020 20:40 ABONE OL
Yalova Valiliğinden bazı camilerden müzik sesi duyulmasına ilişkin açıklama:

Yalova'da bugün bazı camilerden duyulan müzik sesinin merkezi sistemdeki arızanın giderilmesi sırasında yaşandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 14.40 civarında Hasan Sert Camisi'nden "müzik sesi" geldiğine dair polise ihbarlar ulaştığı belirtildi.

Bilgi üzerine emniyet birimlerinin yaptığı araştırmada sesin merkezi sistemden kaynaklandığı ve sisteme bağlı bazı camilerden duyulduğunun anlaşıldığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuya istinaden Merkez Camisi görevlileri olan imam ve müezzinle yapılan görüşmede, merkezi sistemin tamir edilmesi esnasında müezzinin telefonuna gelen çağrı sonucunda telefonun zil sesinin merkezi yayın yapan bazı camilere yansıdığı bilgisine ulaşılmıştır."

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Yalova Valiliğinden bazı camilerden müzik sesi duyulmasına ilişkin açıklama:
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