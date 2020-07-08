Yeniden yapılanma için kaçak dershane kuran hainlere baskın

Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/ PDY operasyonunda, illegal dershane açıp, örgüt üyelerini yeniden bir araya getirmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheliler 6 aylık takibin ardından tespit edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Operasyon için harekete geçen ekipler, Bursa merkezli İzmir, Konya, Giresun ve Manisa'da 33 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda, daha önce örgüte ait özel okul ve dershanelerde çalışan 16 öğretmen ile meslekten ihraç edilen 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Tekirdağ'da FETÖ'nün ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda ise 12 zanlı gözaltına alındı.Eskişehir'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlar kapsamında gözlatına alınan 11 şüpheliden 2 muvazzaf asker tutuklandı.