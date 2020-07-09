15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik'ten Sputnik Türkçe ve Oda TV'ye tepki

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, derneklerinin yaptığı açıklamayı çarpıtan Sputnik Türkçe ve fotoğraf üzerinden algı yapan Oda TV internet sitelerine tepki gösterdi.



Tarık Şebik, "Sputnik Türkçe'nin "15 Temmuz Derneği Başkanı Şebik'ten Sabah Gazetesinin Haberine Tepki: İBB ile protokolümüz 25 Şubat'ta bitti" başlığıyla verdiği ve tamamen iftiraya dayanan haberi lanetliyorum" dedi.

"PROTOKOL İPTAL HABERİ INDEPENDENT TÜRKÇE'DE YER ALDI"

Şebik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 15 Temmuz Derneği arasında yapılan protokolün iptal edildiğine ilişkin bilgilerin önce Independent Türkçe internet sitesinin haber yaptığını söyledi. Şebik, "Oda TV, derneğimizin kurucularının fotoğraflarıyla destek miktarını veren ve algıya oynayan bir haber geçti" ifadelerini kullandı.

"AÇIKLAMAYI SABAH GAZETESİ'NE YÖNELİK YAPMADIK"

Tarık Şebik, derneklerinin açıklamayı Sabah Gazetesi'ne yönelik olarak yapmadığını belirterek, "Çarpıtma ve karalama yerli ve milli medyamızın tarzı değildir aksine bu işler Sputnik gibi operasyon elamanlarının uzmanlık alanıdır" dedi.

"İBB YÖNETİMİNİN KARARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMA GEREĞİ DUYMADIK"

SABAH'a konuşan Tarık Şebik, 15 Temmuz Derneği'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle protokolünün 25 Şubat 2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sonlandırıldığını belirterek, "İBB yönetiminin bu kararıyla ilgili dernek olarak bugüne kadar bir açıklama yapma gereği duymadık. Ancak işin garibi İBB protokolü sonlandırdığını 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü arefesinde çeşitli yöntemler kullanarak ilan etti" ifadelerini kullandı.

"PROTOKOLÜN İPTAL EDİLDİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER ÖNCE INDEPENDENT TÜKÇE İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANDI"

Tarık Şebik; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 15 Temmuz Derneği arasında yapılan protokolün iptal edildiğine ilişkin bilgilerin önce Independent Tükçe internet sitesinin haber yaptığını hatırlatarak, "Ardından İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan desteğin israf olduğunu belirten bir tweet attı. Sonrasında Oda TV, derneğimizin kurucularının fotoğraflarıyla destek miktarını veren ve algıya oynayan bir haber geçti" dedi.

"İBB'NİN YAPTIĞI BU AYAK OYUNUNU HALKIMIZIN VİCDANINA BIRAKIYORUM"

Tarık Şebik, 15 Temmuz Derneği olarak bugün bir açıklama yaptıklarını hatırlatarak, "Bu protokolün feshinin bizim için bir kayıp olmadığını vurguladık. Haberlerde yaratılmaya çalışılan nakdi yardım ise tamamen yalan. 15 Temmuz Derneği imzalanan protokol gereği bugüne kadar İBB'den nakdi olarak bir tek kuruş almamıştır. Derneğe İBB tarafından yurt içi ve yurt dışında yapılan programlarla ilgili lojistik destek sağlanmıştır. İBB'nin 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yaptığı bu ayak oyununu halkımızın vicdanına bırakıyorum" diye konuştu.

"SPUTNİK TÜRKÇE'NİN TAMAMEN İFTİRAYA DAYANAN HABERİ LANETLİYORUM"

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, şunları söyledi:

"Sputnik Türkçe'nin '15 Temmuz Derneği Başkanı Şebik'ten Sabah Gazetesi'nin Haberine Tepki: İBB ile protokolümüz 25 Şubat'ta bitti' başlığıyla verdiği ve tamamen iftiraya dayanan haberi lanetliyorum. Ne Sabah Gazetesi haberde belirtildiği gibi derneğin masraflarını İBB karşılamamıştır demiştir, ne de biz bu açıklamayı Sabah Gazetesine yönelik olarak yaptık. Çarpıtma ve karalama yerli ve milli medyamızın tarzı değildir aksine bu işler Sputnik gibi operasyon elamanlarının uzmanlık alanıdır. Bu olay etrafında 15 Temmuza bakışlarını tüm topluma ilan eden İBB'yi ve sözde basın kuruluşlarını milletimize havale ediyorum. Bizler Vatanını seven herkesle birlikte hain darbe girişimini unutturmamak ve geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kimse bizim üzerimizden siyasi ayak oyunlarını yürütmeye çalışmasın. 15 Temmuz Derneği İBB ile var olmadığı gibi onun gidişiyle yok olacak değildir…"