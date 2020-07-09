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Aynı aileden 3 kişi koronadan can verdi

Giriş Tarihi: 9.7.2020 ABONE OL
Aynı aileden 3 kişi koronadan can verdi
Karabük'te 71 Kovid-19 vakasının tedavisi hastanede sürerken, dün 1 kişi daha hayatını kaybetti. Oğlundan virüs kapan Hasan Akın'ın (78) cenazesi Karabük Belediyesi'ne ait ekiplerce tabutla birlikte toprağa verildi. Babasının kontrolü için gittiği Ankara'daki hastanede koronavirüse yakalanan Alattin Akın (53), tedaviye alındığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 19 Haziran'da hayatını kaybetmişti. Alattin Akın'ın eşi, annesi ve babası ile bazı aile yakınları da temastan dolayı korona irüse yakalanarak tedaviye alınmıştı. Hastanede tedavi olan anne Lütfiye Akın'ın (76) 1 Temmuz'da vefat etmesinin ardından 78 yaşındaki baba Hasan Akın da dün hayatını kaybetti. Son 20 günde aynı aileden 3 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Karabük'te salgın sürecinden bugüne kadar 10 bin kişi PCR testinden geçirildi. Kentte ölüm sayısı da 16'ya yükseldi.
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Aynı aileden 3 kişi koronadan can verdi
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