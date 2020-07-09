Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren, gözaltına alındı

'ın eşine hakaret eden Özeren, gözaltına alındı

'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında hakaret içerikli sözleri sosyal medya hesabından paylaşan İYİ (55), 'da emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 10.7.2020 00:41 Son Güncelleme: 10.7.2020 00:48 ABONE OL
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren, gözaltına alındı

İYİ Partili Levent Özeren sosyal medya hesabında Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım için, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" paylaşımında bulundu. Özeren'in yaptığı paylaşımdan sonra tepkiler çığ gibi büyüdü. Her kesimden sert tepkiler gösterildi.



Özeren, bir süre sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımı sildi. İYİ Partili Özeren'in bu paylaşımı sonrası Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, 'Cumhurbaşkanına hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan saat 22.30 sıralarında Özeren'i Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çırpan mahallesi oturduğu evinde gözaltına aldı. Ayrıca internet üzerinden yayın yapan bir gazetede köşe yazarı olan Özeren'in Bursa Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Semiha Yıldırım ile ilgili ifadeleri kınadı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren, gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA