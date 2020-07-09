CHP’li Engin Özkoç’tan provokasyon hamlesi

Meclis Genel Kurulu'nda barolarla ilgili Avukatlık Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerde CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un AK Parti'yi 'terör'le ilişkilendirmeye çalışan çirkin sözleri tartışmaya yol açtı. Özkoç'un provokatif sözlerine sert tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Derin ve paralel yapılar her zaman demokrasiden, çoğulculuktan, özgürlükten, temsilden korkarlar. Bu noktada, biz Türkiye'de bu kanunla çoğulculuğun, katılımcılığın ve odalarda demokratik temsilin önünü açıyoruz. FETÖ projesi olduğu, içi boş bir iddiadır. Sadece, bu reformu engellemeye dönük değil, bir yaklaşım olarak görüyoruz" dedi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da CHP'li Özkoç'a "Tartışma değil, münakaşa değil, kavga çıkartma gayreti bu" diye tepki gösterdi. AK Partili vekiller de Özkoç'a "provokatör, yalancı, yazıklar olsun" şeklinde bağırdı.