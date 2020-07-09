İBB’deki atama CHP’yi karıştırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Yavuz Erkut 7 Temmuz'da emekli oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erkut'un yerine Can Akın Çağlar'ı getirdi. Dün Saraçhane'de bulunan Başkanlık binasında gerçekleştirilen devir teslim töreni ile göreve başlayan Çağlar'ın atanması ise CHP'yi karıştırdı. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, 8 yıl önce 9 Ağustos 2012'de düzenlediği basın toplantısında Çağlar'ı yolsuzluk yapmakla suçlamıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da Çağlar'a yönelik 9 Ağustos 2012'de "Ziraat Bankası'nın verdiği usulsüz kredileri somut belgeleriyle açıklıyor" şeklinde tweet attığı ortaya çıktı. Atama kararının ardından Kaftancıoğlu'nun bu tweeti alelacele sildiği görüldü.