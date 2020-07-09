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İkna çalışması sonucu /PKK'lı terörist Suriye sınırında teslim oldu

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu /PKK'lı terörist, Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu.

AA
Giriş Tarihi: 9.7.2020 14:37 ABONE OL
İkna çalışması sonucu YPG/PKK'lı terörist Suriye sınırında teslim oldu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren "Hevler" kod adlı terörist M.İ'nin Nusaybin ilçesinde yaşayan ailesiyle temasa geçti.

''Silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan kaydı bulunan teröristin, ikna edilerek Nusaybin 2'nci Kara Hudut Tabur Komutanlığı bölgesinden silahsız ve teçhizatsız güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.

Yaklaşık 5 yıl önce terör örgütüne katıldığı belirlenen teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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İkna çalışması sonucu YPG/PKK'lı terörist Suriye sınırında teslim oldu
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