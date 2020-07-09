Jandarmanın ikna çalışması sonucu bir aile daha evladına kavuştu

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 14 OLDU

Anne Hacire Akar'ın ardından Hatice Ceylan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu, Hüsniye Kaya kızı, babaanne Halime Kadran torunu, baba Metin Açan oğlu, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu 5 yıllık hasretin ardından oğulları, anne Gevriye Ayhan kızı, baba Melik ve anne Melek Aslan da 6 yıllık özlemden sonra güvenlik güçlerine teslim olan oğlu, anne Muhteber Birlik 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu, anne Cahide Alkan oğlu, anne Şahize Altınkaynak kızı, güvenlik güçlerine teslim olan Haşim Açar ve Tekoşin Açar da 6 yıllık hasretin ardından ailelerine kavuşmuştu.