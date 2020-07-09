Libya Müftüsünden Türkiye çağrısı!

Türkiye'nin Libya ile yaptığı ittifakın meşru ve hukuki olduğunun altını çizen Giryani, ülkedeki gayrimeşru müdahalenin Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerden geldiğini ve asıl kınanması gereken ülkelerin bunlar olduğunu kaydetti.

AKAR ZİYARET ETMİŞTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, geçen hafta Trablus'u ziyaret ederek hükümet yetkilileriyle bir araya gelmişti.

Yaptığı ziyaret sırasında, "Libyalı kardeşlerimizin daha rahat, daha mutlu, daha güven içinde yaşamaları için destek vermeye devam edeceğiz." diyen Akar, şunları kaydetmişti:

"TÜRKİYE SİZİNLE OLMAYA DEVAM EDECEK"

"Bugün de yarın da sizlerin yanınızda olduğumuzu, sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları kapsamında Libyalı kardeşlerimiz için yapılması gereken ne varsa yapacağımızı bilmenizi istiyorum. Haklısınız, kazanacaksınız, biz buna inanıyoruz. Diğerleri haksızlıklarının karşılığını muhakkak alacaklar. Onlar ve onları destekleyenler de kaybedecek, hezimete uğrayacaklar."

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Nisan 2019'da başkenti silah zoruyla ele geçirmek için milislerine saldırı emri vermiş ve ülkesini şiddet sarmalına sürüklemişti. Libya ordusu, aradan geçen 14 aylık süre içinde başkentin tamamı ile ülkenin batısındaki temel ekonomik ve demografik alanları Hafter milislerinden arındırmıştı.

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