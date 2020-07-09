Nagehan Alçı’ya ‘Hrant Dink’ yazısından dava

İstanbul Hakimi Hakkı Yalçınkaya, 15 Haziran 2018 günü hakkında 'Hrant Dink'i ölüme götüren o malum kararı veren hakim Hakkı Yalçınkaya' içerikli yazısından dolayı Gazeteci Nagehan Alçı'dan şikayetçi oldu. Hakimin şikayeti ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Alçı hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hakkı Yalçınkaya'nın dilekçesine yer verildi.

Yalçınkaya'nın dilekçesinde, şüpheli Nagehan Alçı Kütahyalı'nın internet ortamında da bulunan hakkında yazısında Hrant Dink'in ölümüne neden olduğu yönünde iddialarda bulunduğunu, Hrant Dink'in İstanbul'da katledildiği tarihte Malatya İcra Hakimi olarak çalıştığını, bahse konu yazının hakaret ve iftira içerikli olduğunu, kendisinin terör örgütlerine hedef gösterildiğini kaydettiği belirtildi. Yalçınkaya'nın yazı dolayısıyla soruşturma yapılmasını istediği ve Alçı'nın cezalandırılmasını talep ettiği kaydedildi.

İŞTE O YAZI

İddianamede, Habertürk.com isimli internet sitesinde 15 Haziran 2018 tarihinde Nagehan Alçı imzalı yazıda, "Maalesef bugün hala 'Birey haklarını önemseyen hakim-savcı zihniyeti' yer yer hükümdarlığını sürdürüyor. Sadece İzmir'deki hakim değil, mesela Çağlayan Adliyesi'nde hala, Hrant Dink ve oğlu Arat Dink'i sadece Ermeni oldukları için mahkum eden ve Hrant Dink'i ölüme götüren o malum kararı veren hakim Hakkı Yalçınkaya, Asliye Ceza Hakimi olarak görev yapıyor. Bu hukuksuz zihniyeti yargı personeliyle ilgili gereken süreçlerin işletilmesi için HSK çok önemli bir kurum. Bu kurumun başkanı Mehmet Yılmaz da adil hukukçu kimliğiyle bu ülkede yargıya güvenmek isteyen insanlara umut veren bir isim. Hakimler ve Savcılar her siyasi görüşten olabilir, yeter ki sadece hukuka bağlı ve tarafsız olsunlar…" denildiği kaydedildi.

ALÇI'NIN İFADESİ

İddianamede, Alçı'nın ifadesine de yer verildi. Alçı, "… Bu bir düşünce açıklamasıdır… Bahsettiğim kararlar Hakkı Yalçınkaya tarafından verilmiş kararlardır. Ayrıca ben karar içeriklerini görebilecek durumda değilim. Sadece o dönemki gazetelerde açıkça Yalçınkaya'nın Hrant Dink'in ve oğlu Arat Dink'in yargılandığı davasına bakan hakimler arasında yer aldığı ifade edilmiştir. Ben de bunun üzerine yorumları yaptım. Hakim Yalçınkaya, Dink öldürüldükten sonra dahi görevli olduğu Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Dink'in oğlu ve Agos Gazetesi yazı işleri müdürü Arat Dink ile Agos Gazetesi sahibi Serkis Seropyan hakkında 'Türklüğü aşağılamak' suçundan hapis cezası vermiştir… Üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum" diyerek kendisini savundu.

DAVA AÇILDI

Savcılıkça, Alçı tarafından kullanılan ifadelerin müşteki Hakim Yalçınkaya'nın onur ve saygınlığını rencide edebilecek içerikte olduğu kaydedildi.

Alçı'nın 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret' suçundan cezalandırılması talep edildi. Dava, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.