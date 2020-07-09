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merkezli "change otomobil" operasyonunda 2 kişi tutuklandı

merkezli 8 ilde düzenlenen "change otomobil" operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 9.7.2020 09:58 ABONE OL
Sakarya merkezli change otomobil operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kaza yapan veya çeşitli nedenlerle perte ayrılacak araçları satın alıp, 8 ilden çaldıkları araçların motor ve şasi numaralarıyla değiştirerek piyasaya sürdükleri iddia edilenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheliler A.H. (41) ve S.Ç'yi (23) takibe alan ekipler, "change" adı verilen yöntemle satılan 8 aracın izine ulaştı.

Ekipler, 8 ilde düzenledikleri operasyonda, çalıntı araçları ele geçirdi. Şüphelilerin Sakarya'daki adreslerine baskın yapan ekipler A.H. ve S.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin iş yerleri ve evlerindeki aramada, araç plakaları ve dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Çalınan 8 araç ise sahiplerine teslim edildi.

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Sakarya merkezli "change otomobil" operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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