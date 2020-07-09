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Son dakika: Bakan Albayrak'tan 'daki patlama sonrası başsağlığı mesajı

Son dakika haberi... 'da geçtiğimiz cuma günü fabrikasında patlama yaşanmıştı. Bugün de havai fişek taşıyan bir araçta patlama meydana geldi. Patlamada 3 asker şehit oldu ve 6 kişi de yaralandı. Patlama sonrası Hazine ve Maliye Bakanı "Sakarya'daki patlama sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." mesajını yayınladı.

Giriş Tarihi: 9.7.2020 13:56 Son Güncelleme: 9.7.2020 14:05 ABONE OL
Son dakika: Bakan Albayrak'tan Sakarya'daki patlama sonrası başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sakarya'da meydana gelen hava fişek patlamasında şehit olan askerler ve yaralananlar için mesaj yayınladı. Bakan Albayrak, "#Sakarya'daki patlama sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." dedi.

SAKARYA VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz günlerde patlama meydana gelen fabrikadan patlamamış havai fişekleri taşıyan kamyonda patlamanın olduğu belirtildi. 6 kişinin yaralandığı ifade edildi. Sakarya Valisi olaya ilişkin yaptığı açıklamasında "3 şehidimiz var 6 kişi yaralandı" dedi.

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Son dakika: Bakan Albayrak'tan Sakarya'daki patlama sonrası başsağlığı mesajı
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