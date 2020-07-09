Son dakika | İzmir ve Manisa'da kripto FETÖ’cülere operasyon

Son dakika haberi... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün kripto haberleşme aracı ByLock'u kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

Edinilen bilgiye göre, 8 şüpheliye yönelik bu sabah İzmir ve Manisa illerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, F. N. Ç. (Bölge Lise Mesulü, ev ablası, Bylock kaydı), G. N. A., (Bölge Talebe Mesulü, Bylock kaydı), A. M. (Örgüte ait bir yurtta Müdür, bylock kaydı), M. B. (Bylock kullanıcısı), B. V. (Bylock kullanıcısı) kıskıvrak yakalandı.

Diğer 3 şüpheli ile ilgili yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.