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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB'den Pençe Kaplan Operasyonu açıklaması...

Son dakika: 'den açıklaması...

Son dakika haberi: 'den yapılan açıklamada, "'nda tespit edilen 1 ’lı terörist beraberindeki 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 4 adet dolu şarjör, 3 adet el bombası ve çok sayıda mühimmat ile birlikte etkisiz hale getirildi." denildi.

Giriş Tarihi: 9.7.2020 10:53 Son Güncelleme: 9.7.2020 10:56 ABONE OL
Son dakika: MSB'den Pençe Kaplan Operasyonu açıklaması...

Milli Savunma Bakanlığı, uzun süredir devam eden Pençe Kaplan Operasyonu ile ilgili bir açıklamada bulundu. Açıklamada bir teröristin etkisiz hale getirildiği ve yanındaki mühimmatların ele geçirildiği bildirildi.

MSB'DEN PENÇE KAPLAN AÇIKLAMASI

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pençe Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 1 PKK'lı terörist beraberindeki 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 4 adet dolu şarjör, 3 adet el bombası ve çok sayıda mühimmat ile birlikte etkisiz hale getirildi.

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Son dakika: MSB'den Pençe Kaplan Operasyonu açıklaması...
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