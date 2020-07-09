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Son dakika: 'da 62 ev karantinaya alındı

'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 62 evde karantina uygulaması başlatıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 9.7.2020 10:24 Son Güncelleme: 9.7.2020 10:25 ABONE OL
Son dakika: Şanlıurfa'da 62 ev karantinaya alındı
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve bazı ilçelerde ikamet eden bazı kişilerin Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Akçakale'de 1, Birecik'te 2, Ceylanpınar'da 3, Eyyübiye'de 8, Haliliye'de 11, Harran'da 1, Hilvan'da 2, Karaköprü'de 10, Siverek'te 2, Suruç'ta 1 ve Viranşehir'de 21 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentte 117 evdeki karantina uygulaması da sona erdirildi.

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Son dakika: Şanlıurfa'da 62 ev karantinaya alındı
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