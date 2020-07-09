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’nde batan tekne bulundu

MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 9.7.2020 ABONE OL
Van Gölü’nde batan tekne bulundu
Van Gölü'nde 27 Haziran'da alabora olduktan sonra batan tekne, arama çalışmalarının 11'inci gününde Çarpanak adası açıklarında ulaşıldı. 107 metre derinlikte olan teknenin ve içindeki mülteci cenazelerin çıkartılması için çalışmalara başlandı. Bu arada, arama çalışmaları sırasında bir mültecinin cesedi daha bulundu. Bununla birlikte ölü sayısı 13'e yükseldi. 11 gündür havadan, karadan, göl yüzeyinden ve su altından sürdürülen arama çalışmalarına Jandarma Asayiş Bot timlerinin yanı sıra Deniz Kuvvetleri'nden gelen ekip 'Yatay Sonar' ve 'ROW' cihazlarıyla sürdürüyordu. Arama çalışmalarına son olarak Milli Savunma Bakanlığı'dan gelen 6 kişilik Sualtı Arama timi de katılmıştı.
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Van Gölü’nde batan tekne bulundu
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