YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS üniversite sınav sonuçları sorgulama!

Üniversite hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen öğrencilerin katılım gösterdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı, geçtiğimiz haftalar içerisinde yapıldı. Adaylar, sınavın ardından 2020 YKS sonuçları için beklemeye koyuldu. Temmuz ayının ortalarına yaklaşılırken de ÖSYM'nin daha önce belirttiği üniversite sınavı sonuç tarihi için heyecan kat sayısı giderek artıyor. Öyle ki, öğrencilerin üniversiteye girmeye hak kazanıp kazanmadıkları YKS sınav sonuçları neticesinde belli olacak.

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YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aday öğrenciler için müjdeli haber ÖSYM'den geldi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, 2020 YKS sınav sonuçları açıklanma tarihi duyuruldu.

YKS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından üniversite sınavı soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından YKS sonuç tarihi de merak konusu oldu. Peki, üniversite sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İşte, 2020 YKS sonuçları sorgulama ekranı;